شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "كهرباء القدس" تنفى دفع أى تعويضات للمستوطنين بسبب سوء الخدمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت شركة كهرباء محافظة القدس، توصلها لأى اتفاق مع محكمة الاحتلال الإسرائيلى لدفع "تعويضات" بقيمة 13 مليون شيقل (الدولار يعادل 3.6 شيقل)، للمستوطنين فى مدينة القدس كتعويض من الشركة عن سوء الخدمة، ونقص الطاقة الكهربائية، وطريقة الجباية.
وأكدت الشركة، فى بيان نشرته، اليوم السبت، أن الأنباء التى تم تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعى، عارية تماما عن الصحة، وغير دقيقة، تم نقلها عن صحيفة يمينية تابعة للمستوطنين، داعية إلى توخى الحذر فى تناول هذه الأخبار التى ينشرها المستوطنون لأهداف غير معروفة.
وأوضحت أنها خلال السنوات الماضية خاضت معارك قانونية مع المستوطنين بعد رفعهم قضايا ضد الشركة للمطالبة بالحصول على خدمة التيار الكهربائى من شركة كهرباء "إسرائيل" بدلا من "كهرباء القدس".
وكانت صحيفة "مكور ريشون" العبرية، ذكرت، أمس الجمعة، أن "شركة كهرباء القدس" دفعت 13 مليون شيقل كتعويض لمستوطنين فى شرقى المدينة المقدسة.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة "كهرباء القدس" تنفى دفع أى تعويضات للمستوطنين بسبب سوء الخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.