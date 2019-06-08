كيا تكشف عن اللقطات الترويجية للجيل الثالث من "كادينزا"

استعدادا لعرضه رسميا للمرة الأولى باحتفالية كبرى في كوريا الجنوبية خلال أسابيع قليلة، كشفت شركة كيا عن اللقطات الترويجية الأولى للجيل الثالث من طراز "كادزينا"، وفقا للعين الإخبارية.

ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الترويجية الأولى لطراز "كادزينا"، والذي يندرج ضمن فئات السيدان من كيا.

وقال الموقع الأمريكي إن كيا منحت هذه النسخة الجديدة من الطراز تصميما خارجيا جديدا بالكامل، يختلف عما كان عليه الجيل الثاني الذي طرح في 2016.

وأوضح أن تصميم الطراز "كادزينا" من كيا يعتبر ضمن تصميمات K7 الاحترافية، التي تمنحها كيا لطرازاتها التجارية المميزة.

ولم تكشف كيا عن أي من تفاصيل مواصفات الجيل الثالث من طراز "كادزينا"، لحين عرضه رسميا أمام الجمهور.