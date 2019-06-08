شكرا لقرائتكم الشرطة المصرية تقتل 8 إرهابيين تورطوا في هجوم على مكمن العريش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 8 ساعات في 8 يونيو 2019 - اخر تحديث في 7 يونيو 2019 / 20:12

قالت وزارة الداخلية المصرية اليوم (الجمعة)، إن قواتها قتلت 8 إرهابيين من المتورطين في هجوم استهدف مكمناً أمنياً في العريش الأربعاء الماضي.



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وأوضحت الوزارة في بيان، أن معلومات توافرت حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون في الظهير الصحراوي في منطقة العبور جنوب العريش، وأثناء محاصرة العناصر الإرهابية قاموا بإطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات، وتم التعامل معهم ما أسفر عن مصرع 8 عناصر عُثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية، وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين.

ونفذت عناصر متطرفة هجوماً دامياً على مكمن في العريش صباح الأربعاء، أسفر عن مقتل ضابط وأمين في الشرطة و6 جنود، قبل أن تدهم قوات الأمن منزلاً مهجوراً في العريش وتقتل 14 إرهابياً، من المتورطين في الهجوم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت صباح الأربعاء مقتل 5 من العناصر الإرهابية خلال تصدي قوات الأمن لهجوم استهدف مكمناً أمنياً غرب العريش أسفر عن استشهاد ضابط وأمين في الشرطة و6 جنود خلال الهجوم الإرهابي.

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام مصرية إن قوات الأمن تصدت لهجوم استهدف مكمنا أمنيا في العريش أمس.