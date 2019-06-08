شكرا لقرائتكم اسرائيل احبطت نقل مواد لصنع صواريخ من سيناء الى غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 11 ساعة في 8 يونيو 2019 - اخر تحديث في 7 يونيو 2019 / 18:54

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، الجمعة، أنه أحبط محاولة لتهريب مواد لإنتاج صواريخ من قطاع غزة الى سيناء المصرية.



وأوضح البيان أن المحاولة تعود إلى 11 ايار (مايو) الماضي، حين اعتقل سلاح البحرية 4 فلسطينيين كانوا على متن قاربين دخلا إلى المنطقة المحظورة جنوب قطاع غزة، مشيرا الى ان تحقيقات جهاز الأمن العام (الشاباك) أن المعتقلين توجهوا من قطاع غزة إلى سيناء "في إطار محاولة تهريب مواد ممنوعة، بينها 24 برميل ’فيبرغلاس’، تستخدمها حماس في صناعة الصواريخ".

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن تحقيق جهاز الأمن العام "الشاباك" كشف أن المعتقلين كانوا في طريقهم إلى سيناء، حيث سيجلبون 24 برميلا من مادة "الفيبر جلاس" التي تستعملها حماس في تصنيع الصواريخ، على أن يعودوا إلى قطاع غزة لاحقا.

وقدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية بحق المعتقلين لائحة اتهام تشمل: "الانضمام لمنظمة إرهابية والتورط في القتل، وتدريبات لأغراض إرهابية، بجانب محاولة لخدمة منظمة إرهابية وتهم أخرى".