شكرا لقرائتكم المعلمي: مسؤولية الهجمات على الناقلات الأربع تقع على عاتق إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك – "الحياة" | منذ 11 ساعة في 7 يونيو 2019 - اخر تحديث في 7 يونيو 2019 / 23:44

أكد المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن الهجمات المُنسقة التي طاولت أربع ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة تتسق مع نمط التصرف المعتاد من النظام الايراني، في شأن رعاية الإرهاب والتخريب ونشر الفوضى في أماكن عدة.



وقال في مؤتمر صحافي مشترك لمندوبي الدول الثلاث الذي عقد مساء أمس (الخميس)، عقب إحاطة أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول النتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة، "إن المسؤولية تقع على عاتق إيران".

وحض المعلمي، مجلس الأمن على التعامل مع الوضع ومع المتورطين في الهجمات بالتعبير عن إرادة المجتمع الدولي بأن لا يقف مكتوفاً حيال تصرف كهذا.