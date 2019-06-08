"عيش الآن" أول منصة شبابية للبث المباشر في الشرق الأوسط

أطلق تلفزيون الآن أول منصة شبابية للبث المباشر عبر الإنترنت ناطقة باللغة العربية في الشرق الأوسط موجهة لجيل الألفية لتلبية الاستخدام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي عبر الأجهزة النقالة لدى هذه الشريحة، وسيطرح التطبيق الخاص بنهاية العام الجاري. وتوفر المنصة الجديدة مساحة مخصصة لبث محتوى ترفيهي حقيقي يتم إنشاؤه بواسطة المستخدمين بأسلوب عصري جديد يقدم نقلةً نوعيةً في نهج البث التلفزيوني التقليدي. وتقدم للمستخدمين مجموعة متنوعة من المعلومات والأخبار العالمية التي تحدث الآن.

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