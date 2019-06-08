الهجوم على ناقلات نفط قبالة الإمارات "يحمل بصمات عملية معقدة"

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أبلغت دولة الإمارات مجلس الأمن الدولي بأن التحقيق الأولى بشأن العمليات التخريبية، التي استهدفت ناقلات نفط قبالة سواحلها، يشير إلى تورط إحدى الدول، على الأرجح.
ولم تحدد الإمارات جهة بعينها تعتقد بأنها وراء الهجمات، التي وقعت الشهر الماضي واستهدفت ناقلتي نفط سعوديتين وسفينة نرويجية وأخرى إماراتية.
وأفاد تقرير إماراتي بأن الهجمات "تحمل بصمات عملية معقدة ومنسقة".
واتهمت الولايات المتحدة إيران بأنها تقف وراء الحادث، لكن طهران نفت صحة ذلك، ودعت إلى إجراء تحقيق.
ووقعت الهجمات في 12 مايو/أيار بالمياه الإقليمية شرق إمارة الفجيرة.
وقالت السلطات الإماراتية حينها إن السفن تعرضت لـ"عمليات تخريبية". كما أعلنت السعودية أن ناقلتي النفط التابعتين لها تعرضتا لـ"أضرار بالغة".
وجاءت الهجمات وسط تصعيد في التوتر بين إيران والولايات المتحدة.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إنه من الواضح أن إيران تقف وراء الهجوم.
وقال بولتون إن "ألغاما بحرية على الأرجح من إيران" استخدمت في الاعتداء على السفن.
وترى الولايات المتحدة أن الهجمات جزء من "حملة" أوسع ضد واشنطن وحلفائها. لكن وزارة الخارجية الإيرانية وصفت الاتهامات الأمريكية بأنها "مضحكة".
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بالفيديو: لحظة اصطدام سفينة روسية بقاطرة أوكرانية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.