شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تهنئ تونس بعضوية مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، تونس بانتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين، عقب فرز الأصوات في انتخابات المجلس وحصولها على 191 صوتا. وقال قرقاش على "تويتر": "نبارك لتونس الشقيقة انتخابها لعضوية مجلس الامن للسنوات 2020/ 2021 عن المجموعة العربية وبأصوات قياسية". Advertisements كما أعرب الوزير الإماراتي عن تمنياته بالمزيد من النجاح للدبلوماسية التونسية في المحافل الإقليمية والدولية. وانتخبت تونس الجمعة، إلى جانب إستونيا والنيجر وفيتنام وسانت فنسنت وغرينادين كأعضاء غير دائمين، ليحلوا محل غينيا الاستوائية وساحل العاج والكويت وبولندا والبيرو

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