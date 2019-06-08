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حلب — سبوتنيك. وقال شتانكو للصحفيين: "عملية إنسانية مهمة جدا بسبب حقيقة، أن الحي فقير للغاية بعد الأعمال القتالية،.. تحتوي المجموعة [الغذائية]، على الأرز والدقيق والسكر والمعلبات والشاي والخبز، كل ما هو ضروري".
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وأفاد رئيس الحي رسول صلخد: "لقد انتهت الأعمال القتالية، لحسن الحظ، لكن الإرهابيين دمروا الكثير، لحسن الحظ، نجحنا في إصلاح المنازل والبنية التحتية بسرعة، مع كل شهر يمر، يتواجد المزيد والمزيد من الناس في شوارع الحي، نحن ننتظر الجميع، الذين اضطروا إلى الفرار من الحرب".
وما زالت عمليات "تطهير" الأراضي السورية من بقايا المسلحين المتشددين مستمرة. وفي الوقت الحاضر تحظى التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين بالأولوية الأساسية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لسكان حي الحلوانية بحلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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