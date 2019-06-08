شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يعلن مقتل 26 من الحوثيين شرق صعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، يوم الجمعة، مقتل 26 عنصرا من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بغارات لطيران التحالف العربي على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية ، بحسب ما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية للانباء .

وقال المكتب الإعلامي لمحور كتاف فيالجيش اليمنى على صفحته الرسمية في "فيس بوك"، إن طيران التحالف استهدف تجمعاً للحوثيين في هضبة وادي مسعود الواقعة على تخوم مركز مديرية كتاف (شرق صعدة)".

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