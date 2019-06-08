ترمب يلتقي أمير قطر في التاسع من يوليو

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واشنطن: يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في التاسع من تموز/يوليو في البيت الابيض، وفق ما اعلنت واشنطن الجمعة مؤكدة "الشراكة" بين البلدين، في وقت تستمر الازمة بين الدوحة والرياض.

وقال البيت الابيض في بيان إن "هذه الزيارة تستند الى الشراكة القديمة بين الولايات المتحدة وقطر وستعزز علاقاتنا الاقتصادية والامنية المتينة اصلا".

واضاف أن ترمب والامير "سيبحثان التطورات الاقليمية والتعاون الثنائي في القضايا الامنية ومسائل مكافحة الارهاب".

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والولايات المتحدة حليفة في الوقت نفسه للرياض والدوحة رغم أن العلاقات مع السعودية تأثرت سلبا باغتيال الصحافي جمال خاشقجي في تشرين الاول/اكتوبر 2018.

وقطعت السعودية والامارات والبحرين ومصر في حزيران/يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمة إياها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة وعدم النأي بنفسها من ايران الشيعية، الخصم الاقليمي الرئيسي للرياض.

لكن الدوحة تنفي دعم مجموعات متطرفة.

وأضيفت الى الازمة الدبلوماسية تدابير اقتصادية تمثلت في تعليق الرحلات الجوية والبحرية مع قطر وإغلاق الحدود البرية بين الرياض والدوحة.