"فيسبوك" تعلن موعد طرح عملتها الجديدة بشكل رسمي

أعلنت إدارة فيسبوك عن نيتها تدشين نظام دفع إلكتروني تدعم به خدمات التسوق المطروحة على موقعها للتواصل الاجتماعي، ويدار عبر عملة إلكترونية شبيهة ببيتكوين سيجري طرحها في 8 يونيو/حزيران الجاري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ستكون العملة الجديدة "مستقرة القيمة"، وتأتي ضمن خطة فيسبوك لتسهيل إجراءات التواصل مع المستخدمين.

والموعد المحدد سيشهد تداول العملة تجريبيا قبل تعميم استخدامها على جميع مستخدمي فيسبوك بداية من عام 2020.

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ووفقا لما ذكرته "ديلي ميل"، فإنه من المتوقع أن تطلق شركة فيسبوك على عملتها الالكترونية اسم "العملة الدولية GlobalCoin"، حتى لا يتم التعامل معها باسم "بيتكوين" المعروفة به العملات الإلكترونية التقليدية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أكثر المتضررين من عمليات التجارة عبر عملة فيسبوك الإلكترونية ستكون شركات بطاقات الائتمان، التي تعتبر وسيلة الدفع الرئيسية التي يستخدمها عملاء فيسبوك للدفع مقابل خدماته.

وتعمل إدارة فيسبوك في الوقت الحالي على جمع فريق ضخم من الخبراء بالاقتصاد والبورصة، وتتفق مع عدد ضخم من شركات البيع الإلكترونية، لتنسق بينهم قبل الإعلان رسميا عن عملتها الإلكترونية المرتقبة.