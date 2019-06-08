قرقاش: الإمارات ملتزمة بتنمية واستقرار العالم العربي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، التزام دولة الإمارات بالحفاظ على استقرار المنطقة، وتنميتها، لافتاً إلى أن الدولة قدمت 25 مليار دولار لدول المنطقة خلال الأعوام الخمسة الماضية، أي ما يمثل أكثر من ثلثي ميزانيتها للمساعدات الخارجية.

وأضاف قرقاش في كلمته، أمام منتدى الأمن العالمي - غلوبسيك - المنعقد في سلوفاكيا، أن التزام دولة الإمارات يأتي بوصفها شريكاً في عملية التنمية والاستقرار في العالم العربي، مشيراً إلى أن الدولة قدمت مساعدات قيمتها 25 مليار دولار لدول المنطقة خلال الأعوام الخمسة الماضية، أي ما يمثل أكثر من ثلثي ميزانيتها للمساعدات الخارجية.

وأوضح قرقاش، موقف دولة الإمارات إزاء مختلف قضايا المنطقة، مشدداً على ضرورة توفر دعائم الاستقرار والتنمية الاقتصادية والمناخ السياسي المعافى والأمن الرادع، ودعا إلى تبني سياسات تشجع الاعتدال والتسامح وتنبذ التطرف.

وقال في هذا الإطار: «لا بد من توفر دعائم أساسية للاقتصاد والسياسة، وعليه، فإن المنطقة لابد أن تتمتع بقدر من الاستقرار.. فالحروب المتواصلة تولد التطرف.. أما الثورات والتغيرات الراديكالية والمفاجئة في السلطة فهي تثير نوعاً من التفاؤل والحماسة لدى المراقبين من خارج المنطقة، ولكن تكون نتائجها مقلقة ومؤلمة وخطيرة لأولئك الذين يعيشونها ويشعرون بوطأتها، وهي تؤدي في معظم الأحيان إلى تقوية شوكة التطرف وإذكاء الصراعات الداخلية.

وأضاف: «إذا ما استطعنا توفير الاستقرار، فيمكننا حينها أن ننتقل فيما بعد إلى مرحلة أخرى في تلبية احتياجاتنا، وعلى الأساس المتين للاستقرار يمكننا أن نشيد صرحاً من الاعتدال والتعاون، وهو شيء يمكن تحقيقه ودولة الإمارات العربية المتحدة مثال حي لذلك».

وسلط وزير الدولة للشؤون الخارجية الضوء على النجاحات الاقتصادية والعلمية والثقافية التي ظلت دولة الإمارات تحققها في الآونة الأخيرة، مثل زيارة قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية هذا العام، وإطلاق مسبار إلى المريخ العام القادم، واستضافة معرض إكسبو العالمي في دبي عام 2020.

وأكد أن أهمية إطلاق المسبار الإماراتي للمريخ تكمن في الرسالة التي يحملها للعالم، وهي أن الدول العربية بمقدورها أن تكون متطورة وذات أفق عالمي، وتطمح مثل الآخرين لرفاهية شعوبها، رغم حالة عدم الاستقرار المزمنة في المنطقة.

وشدد قرقاش أن دولة الإمارات على قناعة تامة بأن السياسات الإيرانية تضر بالعالم العربي، وأن الاتفاق النووي مع إيران لم يكن ملائماً للمهام التي أعد من أجلها. و قال في هذا الصدد: «جاء الاتفاق النووي الموقع في 2015 كتتويج لجهود صادقة هدفت للتعامل مع أهم بواعث القلق من التصرفات الإيرانية، إلا أن الاتفاق ومن وجهة نظرنا في المنطقة لم يتناول بالحل البرنامج الخطير للصواريخ الباليستية، أو سياسات إيران في المنطقة، والتي تشمل التدخل في العراق وسوريا ولبنان، ودعمها للقوى التي تعمل لصالح إيران بالوكالة مثل جماعة حزب الله الإرهابية»، موضحاً أن الاتفاق لم يؤدِّ إلى أن تتحول إيران إلى دولة مسالمة وطبيعية؛ إذ نواجه اليوم تصعيداً في المنطقة، ونبرة خطاب عدوانية من إيران، والتي ما زالت تستخدم المذهبية كوسيلة لإقحام نفسها في العالم العربي.

وقال: «اتسم رد فعلنا بالهدوء وبالسلمية، والتزمنا بشكل كامل بالعقوبات الأمريكية التي نأمل أن تغير من السلوك الإيراني إلى الأفضل.. كما أننا أبدينا استعدادنا للتعامل مع إيران بشكل أكثر إيجابية.. فعندما عانت إيران الفيضانات في وقت سابق من العام الجاري بادرنا بكل طيب نفس إلى تقديم المساعدات الإنسانية إلى الضحايا».

وفيما يتعلق باليمن أكد الدكتور قرقاش التزام الإمارات بالوصول إلى حل سلمي للصراع الدائر، وإنهاء كل المواجهات المسلحة، وذلك على الرغم من الانتهاكات الحوثية والممارسات التي يقومون بها، مثل سرقة إمدادات الأغذية، وحرمان الشعب اليمني منها، وهو الأمر الذي وثقته تقارير برنامج الغذاء العالمي.

و شدد الوزير على أهمية الانتقال السياسي السلمي في السودان، والذي يوازن بين ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة والمطالب الشعبية، ويرى أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأوضاع المعقدة الحالية، وأبدى قلقه من الخسارة في الأرواح، مؤكداً تأييده للتحقيق الشامل الذي أعلنت عنه الحكومة، وأضاف: «يبقى دورنا مسانداً لاستقرار السودان، ومؤكداً على ضرورة الحوار بعد ثلاثة عقود من ديكتاتورية البشير والإخوان المسلمين». و لفت الدكتور قرقاش إلى أن دولة الإمارات دعمت عمليات حفظ السلام في منطقة البلقان بعد حرب البوسنة والهرسك في أواخر عقد التسعينات. وقال: «أما في منطقتنا فإننا بحاجة إلى رحلة أطول ومختلفة في طبيعتها.. فتجربة الإمارات بشأن مسيرة التنمية الحاصلة في الدولة وفي المنطقة ككل تخبرنا أن التغيير في منطقتنا يجب أن يأتي عبر التطور».

و أضاف: «وهذا لا يمثل عذراً لعدم فعل شيء وإبقاء الحال على ما هي عليه.. فنحن يتعين علينا أن نعمل بجد من أجل خلق أنموذج مؤثر للحوكمة والإدارة، ويجب أن يكون هذا الأنموذج قادراً على الصمود في مواجهة تحديات الزمن.. لا يجب بالضرورة أن يكون هذا الأنموذج أوروبيا أو مثل نظيره في الشرق الأقصى على مستوى الطموحات، وإنما يتعين أن يكون نموذجاً يحقق العدل وخلق الفرص والرخاء الاقتصادي».

وأكد الدكتور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أهمية التعاون بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، من أجل تبادل الخبرات والتعلم من دروس الماضي سوياً، ومن أجل زيادة الرخاء الاقتصادي والتنمية والأمن المشترك.