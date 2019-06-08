شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تقترح مجلس سيادة بأغلبية مدنية في السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت قوى إعلان الحرية والتغيير إن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اقترح رئاسة دورية للمجلس السيادي في السودان تضم 8 مدنيين و7 عسكريين،معلنة ترحيبها بالوساطة التي يقودها بينها وبين المجلس العسكري الانتقالي، «وفقا لشروط معينة»،فيما أكد المجلس العسكري أنهم «منفتحون للتفاوض وجاهزون للتوصل لاتفاق في أي وقت. .

واشترطت قوى التغيير «أن يتحمل المجلس العسكري مسؤولية فض اعتصام القيادة» الاثنين الماضي، بالإضافة إلى «إجراء تحقيق دولي ، وإطلاق سراح السجناء السياسيين».

وطالبت، ب«إتاحة الحريات العامة وحرية الإعلام، وسحب المظاهر العسكرية من الشوارع، ورفع الحظر عن خدمة الإنترنت، قبل الحديث عن أي آفاق للعملية السياسية».

اختتم آبي أحمد مساء أمس زيارة للسودان استغرقت يوما واحدا.

وترأس وفداً عالي المستوى يضم رئيس هيئة الأركان سعري مكنن، ووزير الخارجية غدواند غاتشاو، والمستشار الأمني لرئيس الوزراء تمسغن طورنه.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أمس أن آبي أحمد التقي خلال زيارته للخرطوم مع رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بحضور أعضاء المجلس، كما التقى بأعضاء قوي إعلان الحرية والتغيير، وبمجموعة من القوي السياسية السودانية المختلفة.

ودعا آبي أحمد الى انتقال سريع للسلطة في السودان ،مشيرا الى مناقشاته مع مختلف أطراف الأزمة اتسمت بالمسؤولية والوعي بخطورة المرحلة.

أضاف في بيان : «واجب الأحزاب السياسية التركيز على مصير البلاد في المستقبل، وليس البقاء رهينة لعقليات ومعوقات الماضي البائد، وعلى الشعب السوداني التحلي بالشجاعة المعهودة وبالشرف والعزة لأجل أن يظل الجيش والشعب والقوى السياسية مركزين جهودهم على مصير الأمة».

وقال: «واجب الجيش والمنظومة الأمنية تركيز جهودها على الدفاع عن حرمة الوطن وسيادته وأمن المواطنين، وممتلكاتهم، والقيام بدور فعال وإيجابي في المرحلة الانتقالية».وتابع: «أن بعثة الاتحاد الإفريقي كانت ولا تزال تحت التصرف التام للأطراف السودانية لتسهيل توصلهم لاتفاق ديمقراطي للمرحلة الانتقالية في أسرع وقت، وسنظل واقفين بحزم وتصميم بجانب السودان بكل ما أوتينا من قوة وإرادة».

وشدد على أن الجيش والشعب والقوى السياسية في السودان مطالبون بالتحلي بالمسؤولية للتوصل لاتفاق مؤسس لمرحلة انتقالية ديمقراطية وتوافقية وشاملة في البلاد، مشيراً إلى أن الأطراف الأجنبية لن تحمل الهم السوداني كما يحمله السودانيون. وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية البنيوية يجب أن تحظى بالقدر الكافي من الاهتمام بما يتطلب ذلك من تنظيم وتخطيط استراتيجي ومنهجي.

من جانبه، شدد حزب الأمة، أمس، أنه لا بد من إجراءات لاستعادة الثقة بين المجلس العسكري الانتقالي و«الحرية والتغيير».

كما شدد على أنه يجب محاسبة المتورطين بالعنف في ميدان الاعتصام.

بدوره، قال مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد حسن لبات، إن المجلس العسكري تفاعل بشكل جيد مع مقترحات الاتحاد، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي رفض مبدئي من قوى «إعلان الحرية والتغيير» للعودة إلى طاولة الحوار.

وأوضح حسن لبات، في لقاء مع «سكاي نيوز عربية»، أن الاجتماعات واللقاءات التي أجريت مع ممثلين عن المجلس العسكري وعن قوى «الحرية والتغيير» تناولت الضرورات الملحة للدفع بعملية المفاوضات التي تعثرت في الآونة الأخيرة نظراً لبعض التطورات.. وجاءت على مستوى المسؤولية.

وتابع «لم ألمس رفضاً مبدئياً من الحرية والتغيير على العودة إلى الحوار، كل ما هناك أنهم يطرحون بعض الأمور التي يرون أنه من الضروري أن تعالج قبل الدخول في مفاوضات رسمية.. نحن عاكفون على تجاوز هذه المصاعب».

وكشف لبات تفاصيل الخطة التي يطرحها على طاولة الاجتماعات، قائلا «للاتحاد خطة من 3 مراحل، تقضي المرحلة الأولى بحل المشكلات وإعداد التربة لإعادة الأمور إلى طبيعتها، وتهدف الثانية إلى الرجوع إلى المفاوضات ومواجهة القضايا التي ظلت عالقة، أما المرحلة الأخيرة فتهتم بالضمانات وتطبيق مخرجات الحوار وتعبئة الشركاء الدوليين ودعم الحكومة». وختم حديثه بالقول «لا بد من عملية بناء الثقة وهي شرط أساسي في عملية المفاوضات خصوصا بعد الأحداث التي وقعت».(وكالات) متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت قوى إعلان الحرية والتغيير إن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اقترح رئاسة دورية للمجلس السيادي في السودان تضم 8 مدنيين و7 عسكريين،معلنة ترحيبها بالوساطة التي يقودها بينها وبين المجلس العسكري الانتقالي، «وفقا لشروط معينة»،فيما أكد المجلس العسكري أنهم «منفتحون للتفاوض وجاهزون للتوصل لاتفاق في أي وقت. .واشترطت قوى التغيير «أن يتحمل المجلس العسكري مسؤولية فض اعتصام القيادة» الاثنين الماضي، بالإضافة إلى «إجراء تحقيق دولي ، وإطلاق سراح السجناء السياسيين».وطالبت، ب«إتاحة الحريات العامة وحرية الإعلام، وسحب المظاهر العسكرية من الشوارع، ورفع الحظر عن خدمة الإنترنت، قبل الحديث عن أي آفاق للعملية السياسية».اختتم آبي أحمد مساء أمس زيارة للسودان استغرقت يوما واحدا.وترأس وفداً عالي المستوى يضم رئيس هيئة الأركان سعري مكنن، ووزير الخارجية غدواند غاتشاو، والمستشار الأمني لرئيس الوزراء تمسغن طورنه.وذكرت وكالة السودان للأنباء أمس أن آبي أحمد التقي خلال زيارته للخرطوم مع رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بحضور أعضاء المجلس، كما التقى بأعضاء قوي إعلان الحرية والتغيير، وبمجموعة من القوي السياسية السودانية المختلفة.ودعا آبي أحمد الى انتقال سريع للسلطة في السودان ،مشيرا الى مناقشاته مع مختلف أطراف الأزمة اتسمت بالمسؤولية والوعي بخطورة المرحلة.أضاف في بيان : «واجب الأحزاب السياسية التركيز على مصير البلاد في المستقبل، وليس البقاء رهينة لعقليات ومعوقات الماضي البائد، وعلى الشعب السوداني التحلي بالشجاعة المعهودة وبالشرف والعزة لأجل أن يظل الجيش والشعب والقوى السياسية مركزين جهودهم على مصير الأمة».وقال: «واجب الجيش والمنظومة الأمنية تركيز جهودها على الدفاع عن حرمة الوطن وسيادته وأمن المواطنين، وممتلكاتهم، والقيام بدور فعال وإيجابي في المرحلة الانتقالية».وتابع: «أن بعثة الاتحاد الإفريقي كانت ولا تزال تحت التصرف التام للأطراف السودانية لتسهيل توصلهم لاتفاق ديمقراطي للمرحلة الانتقالية في أسرع وقت، وسنظل واقفين بحزم وتصميم بجانب السودان بكل ما أوتينا من قوة وإرادة».وشدد على أن الجيش والشعب والقوى السياسية في السودان مطالبون بالتحلي بالمسؤولية للتوصل لاتفاق مؤسس لمرحلة انتقالية ديمقراطية وتوافقية وشاملة في البلاد، مشيراً إلى أن الأطراف الأجنبية لن تحمل الهم السوداني كما يحمله السودانيون. وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية البنيوية يجب أن تحظى بالقدر الكافي من الاهتمام بما يتطلب ذلك من تنظيم وتخطيط استراتيجي ومنهجي.من جانبه، شدد حزب الأمة، أمس، أنه لا بد من إجراءات لاستعادة الثقة بين المجلس العسكري الانتقالي و«الحرية والتغيير».كما شدد على أنه يجب محاسبة المتورطين بالعنف في ميدان الاعتصام.بدوره، قال مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد حسن لبات، إن المجلس العسكري تفاعل بشكل جيد مع مقترحات الاتحاد، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي رفض مبدئي من قوى «إعلان الحرية والتغيير» للعودة إلى طاولة الحوار.وأوضح حسن لبات، في لقاء مع «سكاي نيوز عربية»، أن الاجتماعات واللقاءات التي أجريت مع ممثلين عن المجلس العسكري وعن قوى «الحرية والتغيير» تناولت الضرورات الملحة للدفع بعملية المفاوضات التي تعثرت في الآونة الأخيرة نظراً لبعض التطورات.. وجاءت على مستوى المسؤولية.وتابع «لم ألمس رفضاً مبدئياً من الحرية والتغيير على العودة إلى الحوار، كل ما هناك أنهم يطرحون بعض الأمور التي يرون أنه من الضروري أن تعالج قبل الدخول في مفاوضات رسمية.. نحن عاكفون على تجاوز هذه المصاعب».وكشف لبات تفاصيل الخطة التي يطرحها على طاولة الاجتماعات، قائلا «للاتحاد خطة من 3 مراحل، تقضي المرحلة الأولى بحل المشكلات وإعداد التربة لإعادة الأمور إلى طبيعتها، وتهدف الثانية إلى الرجوع إلى المفاوضات ومواجهة القضايا التي ظلت عالقة، أما المرحلة الأخيرة فتهتم بالضمانات وتطبيق مخرجات الحوار وتعبئة الشركاء الدوليين ودعم الحكومة». وختم حديثه بالقول «لا بد من عملية بناء الثقة وهي شرط أساسي في عملية المفاوضات خصوصا بعد الأحداث التي وقعت».(وكالات) قرقاش يشدد على ضرورة استمرار الحوار

شدد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على ضرورة استمرار الحوار في السودان للوصول لاتفاق يقود البلاد إلى بر الأمان، مشيراً إلى أن الإمارات تتابع بقلق واهتمام بالغ تطورات الأحداث في البلد الشقيق.

وقال قرقاش في تصريحات في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، أمس الجمعة: «نأمل تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى الأطراف السودانية كافة بما يحفظ أمن السودان واستقراره».

وأكد، أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية السياسية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات شعب السودان في مستقبل أفضل يقوم على الاستقرار والتنمية ويحقق الرخاء والرفاهية، وينقل البلاد لمرحلة جديدة بعد تخلصه من النظام الدكتاتوري الذي حكم السودان بتحالف البشير والإخوان.

وأعرب قرقاش عن تأييده لدعوة الحكومة لإجراء تحقيق عادل ونزيه للأحداث الأليمة التي ذهب ضحيتها العشرات من أفراد الشعب في «ساحة الاعتصام».

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