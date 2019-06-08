«الشرعية» تسيطر نارياً في الضالع وتقتل 17 حوثياً بحجة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”، وكالات



قتل 17 مسلحاً من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في غارة لمقاتلات التحالف العربي بالقرب من مديرية عبس، بمحافظة حجّة، في حين تصدت قوات الشرعية لهجوم شنته ميليشيات الحوثي على مواقعها في جبهة مريس شمال محافظة الضالع، كما استعادت القوات المشتركة مواقع جديدة من قبضة الميليشيات في المحافظة، عقب شن القوات هجوماً على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي.

وقال مصدر ميداني في الضالع، إن ألوية العمالقة المرابطة في جبهة مريس، أحبطت هجوم الميليشيات الحوثية على مواقع التبة الحمراء والخلل وحصن شداد، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، بينما تواصل قوات العمالقة والقوات المشتركة انتصاراتها المتتالية في جبهات شمال الضالع، وتكبيد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وشنت قوات ألوية الع

مالقة، وقوات لواء الصاعقة، وقوات اللواء أول مقاومة المتمركزة في جبهة تورصة بالأزارق، شمال الضالع، هجوماً عنيفاً على المواقع التي كانت تسيطر عليها الميليشيات غرب الأزارق، وتمكنت القوات من إحكام سيطرتها على موقع الشجفاء والشهبة، وسط فرار جماعي للحوثيين إلى مناطق ماوية تعز.

وخاضت قوات العمالقة والقوات الجنوبية المتواجدة في جبهة تورصة معارك عنيفة في قرية الرباط ومواقع الشجفاء والشهبة، وتكبدت الميليشيات خلال المعارك خسائر فادحة في صفوفها، فيما فرت بقية عناصر الميليشيات نحو منطقة الباهر بمديرية ماوية بفعل الضربات التي تلقتها خلال المواجهات. وأصيب طفلان، وتضرر منزلان، في قصف للميليشيات على حي سكني وسط مدينة قعطبة، شمال الضالع. وأوضح مصدر محلي، أن الميليشيات قصفت الأحياء السكنية بصواريخ الكاتيوشا، واستهدفت المنازل والممتلكات الخاصة والعامة، رداً على هزائمها في المواجهات العسكرية مع الجيش الوطني.

وأُصيب ثلاثة جنود من أفراد قوات ألوية العمالقة، كما أُصيب مواطن مسن من سكان محافظة الحديدة، غربي اليمن، بنيران الميليشيات. وأدى قصف عنيف وواسع شنته الميليشيات على مواقع قوات ألوية العمالقة في منطقة الفازة الواقعة بمحاذاة الخط الساحلي التابع لمديرية التحيتا، إلى إصابة جنديين من قوات ألوية العمالقة بجروح، كما جُرح جندي من قوات العمالقة، إثر قصف مدفعي حوثي استهدف مواقع العمالقة في مديرية حيس جنوب الحديدة، ووفقاً لمصدر ميداني، فإن قذائف الحوثيين تساقطت على مواقع قوات العمالقة، ما أدى إلى إصابة الجندي، وتم نقله إلى مستشفى حيس الميداني لتلقي العلاج.

وأُصيب مواطن يمني مسن من أهالي مديرية حيس بطلقة نار حوثية، جرّاء استهداف ميليشيات الحوثي المواطنين والمدنيين الأبرياء في المديرية جنوبي الحديدة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وذكر مصدر محلي، أن الميليشيات استهدفت المواطنين والأحياء السكنية برصاص القناصة والأسلحة المتوسطة، ما أدى إلى إصابة المواطن إبراهيم قاسم حميد الشميري، وتم نقله إلى مستشفى الخوخة الميداني لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.