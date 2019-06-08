شكرا لقرائتكم خبر عن عَذْبُ الكلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لُغتنا العربيةُ، يُسر لا عُسرَ فيها، تتميّز بجمالياتٍ لا حدودَ لها ومفرداتٍ عَذْبةٍ تُخاطب العقلَ والوجدانَ، لتُمتعَ القارئ والمستمعَ، تُحرّك الخيالَ لتحلّقَ بهِ في سَماءِ الفكر المفتوحة على فضاءات مُرصّعةٍ بِدُرَرِ الفِكر والمعرفة. وإيماناً من ”الخليج 365” بدور اللغة العربية الرئيس، في بناء ذائقةٍ ثقافيةٍ رفيعةٍ، نَنْشرُ زاوية أسبوعية تضيءُ على بعضِ أسرارِ لغةِ الضّادِ السّاحِرةِ.

في رحاب أمّ اللغات

من جمالياتِ البَلاغَةِ، التضمينُ، وهو أنْ يُضمّنَ شاعرٌ شعرَ غَيْرِه، بطريقةٍ ذكية، ومنهُ قولُ الحريري:

على أنّي سَأُنْشدُ عنْدَ بيْعي

«أضاعوني وأيَّ فتىً أضاعوا»

المِصْراعُ الأخيرُ قيلَ إنه للعَرَجيّ، وقيلَ لأميّةَ بنِ أبي الصّلت، وتمامُ البيت:

أضاعوني وأيَّ فتىً أضاعوا

ليومِ كريهةٍ وسدادِ ثَغْرِ

وقولُ سِراجِ الدّين الورّاق:

توارى منَ الواشي بليلِ ذوائبٍ

لهُ منْ حبيبٍ واضحٍ تَحْتَهُ فَجْرُ

فدلَّ عليهِ شعْرُهُ بظلامِهِ

«وفي الليلةِ الظّلماءِ يُفْتقدُ البدرُ»

فالشّطر الأخير، مضمّنٌ منْ قولِ أبي فراس:

سَيَذْكُرُني قَومي إذا جَدَّ جِدُّهُم

وفي الليلةِ الظّلماءِ يُفتقدُ البدْرُ

دُرر النّظم والنّثر

«تَرجو السَّعادَةَ» لأبي القاسم الشابي

(من البسيط)

تَرجو السَّعادَةَ يا قَلْبي ولَوْ وُجِدَتْ

في الكَوْنِ لَمْ يشتعلْ حُزْنٌ ولا أَلَمُ

ولا استحالتْ حَياةُ النَّاسِ أجْمعُها

وزُلزلتْ هاتِهِ الأَكوانُ والنُّظمُ

فما السَّعادة في الدُّنيا سِوَى حُلُمٍ

ناءٍ تُضَحِّي لهُ أَيَّامَها الأُمَمُ

ناجتْ به النَّاسَ أَوهامٌ مُعَرْبِدةً

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لمَّا تَغَشَّتْهُمُ الأَحْلامُ والظُّلَمُ

فَهَبَّ كلٌّ يُناديهِ ويَنْشُدُهُ

كأَنَّما النَّاسُ مَا ناموا ولا حَلَمُوا

خُذِ الحَيَاةَ كما جاءتْكَ مُبْتسماً

في كفِّها الغارُ أَو في كفِّها العَدَمُ

وارقصْ على الوردِ والأَشواكِ متَّئِداً

غنَّتْ لكَ الطَّيرُ أَو غنَّتْ لكَ الرُّجُمُ

واعملْ كما تأمُرُ الدُّنيا بلا مَضَضٍ

والْجُمْ شُعورَكَ فيها إنَّها صَنَمُ

فمنْ تأَلَّمَ لمْ تُرْحَمْ مَضَاضَتَهُ

ومنْ تجلَّدَ لمْ تَهْزأ بهِ القِمَمُ

هذي سعادَةُ دُنيانا فكنْ رجلاً

إنْ شئْتَها أَبَدَ الآباد يَبْتَسِمُ

من أسرار العربية

منْ أساليب العَرب، التّصغيرُ، وهو على وجوهٍ: منها: تصغيرُ تحقيرٍ، كقولهم: رُجَيْلٍ، تصغيراً ل«رجل». ومنها: تَصغيرُ تكبيرٍ، كقول لَبيد:

وكلُّ أناسٍ سَوْفَ تَدْخُلُ بَيْنَهُمْ

«دُوَيْهِيَهٌ» تَصْفَرُّ مِنْها الأنامِلُ

تصغيراً ل«داهية». ومنها: تصغيرُ تنقيص، كقولهم: لا يملك إلا بُيَيْتاً، تصغيراً ل«بيت». ومنها: تصغيرُ تقريب، كقولهم: أنا راحلٌ بُعَيْدَ العيد، تصغيراً ل«بعد». ومنها: تصغيرُ إكرامٍ ورَحْمَةٍ، كقولهم: يا بُنَيَّ ويا أُخَيَّ، ويا أخيّةُ، تصغيراً ل«ابن وأخ، وأخت».

هفوة وتصويب

يقول بعضُهم: وقد كان فلانٌ يَحْتضِرُ (بفتح الياء وتسكين الحاء وفتح التاء وكسر الضاد)، أي يُشرف على الموت، وهي خطأ، والصوابُ «يُحْتَضَر» بالبناءِ للمجهول، حيث إن الإنسان لا يفعلهُ بنفسه، بل هو أمرُ الله. ومثلها «تَوفّى» والصواب «تُوفِّي»، لأن المتوفّي هو الله. ويقولون «كان الطفلُ مصاباً بالسِّمْنة» بكسر السين، أو ضمّها أحياناً. وهي خطأ، والصواب «السَّمَانة»، أو «السِّمَن». وهي من الفعل: سَمِنَ يَسْمَنُ. والسَّمِينُ: خلاف المَهْزول. أما السُّمنةُ (بضم السين)، فهي دواء يتخذ للسِّمَن.

من أمثال العرب

رُبّ رَمْيةٍ منْ غيرِ رامٍ

يُضرُب لمن فعلَ شيئاً ما بشكل جيدٍ بمحضِ المصادفة.

وقصةُ المثل، أنّ أحدَ الولاةِ كان مِنْ أرمى الناس، فخرجَ يوماً ليصطادَ، ولكن لمْ يستطعْ، ورجعَ دون غذاء، وبقيتِ الحالُ كما هي في اليوم التالي. فغضبَ وقال: «إنْ لمْ أُصبْ اليوم، لأقتلنّ نفسي». فأصرّ ابنُه على الذهاب معه، ورمى الوالي سهْمَهُ، فلمْ يصبْ. فاقترح ابنُهُ أن يرميَ مكانَه، وهو لا يعرفُ الرّمايةَ، فرمى، فإذا بالسهم يُصيب.

لا ناقة لي فيها ولا جمل

يُضربُ عندما يريدُ الشخص أن يتبرّأ من أمر معيّن.

وقصةُ المثل، من حكايةِ الحارثِ بنِ عبّاد، الذي رفضَ أن يشاركَ في حرب البَسوس التي نشبتْ بينَ ربيعةَ وتغلبَ، والسببُ الذي أدى إلى الحربِ، أنّ كليباً قتلَ ناقةَ البَسوسِ، ما دفعَ جساساً، إلى قتلِ جملِ كُليب، لكن المفاجأة أنّ كليباً هو الذي قُتل، وهنا قامت الحربُ بين أبناءِ العُمومة، لكنّ ابنَ عبّاد رأى أنّ الحربَ لن تُجدي نفعاً لآل القاتل، أوالمقتول، فرفضَ النزول، وقال: لا ناقة لي فيها ولا جمل.