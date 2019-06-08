قطر أداة لنشر الفوضى وإعادة تقسيم المنطقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روت الباحثة في الملف الإيراني والجماعات الإسلامية عائشة الرشيد، تفاصيل توقعها في عام 2013 خيانة قطر لدول الخليج وتحالفها مع إيران وتركيا.

وبحسب موقع «سبق» السعودي، أضافت الرشيد: أنا لست متنبّئة ولا عرّافة ولا قارئة فنجان، أنا باحثة في ملفات شائكة هي الملف الإيراني والجماعات الإرهابية، ومنذ انطلاق قناة الجزيرة وانفرادها بلقاء الإرهابيين وبث الرسائل الصادرة عنهم، هذا جعلني أبحث كثيرًا، بالإضافة إلى حسي الأمني العالي وتطويره لأنه أحد تخصصاتي.

وتابعت: الشيخ الراحل أمير الكويت جابر الأحمد، كان يطلق عليّ اسم عائشة أجاثا كريستي، والآخرون يقولون شرلوك هولمز، ومفتش المباحث كولمبو، وذلك نظرًا لدقة معلوماتي وأخباري الصحفية. وواصلت: هذا مشهود لي عندما ينزل لي أي خبر لا يمكن أن تجدوه في أي جريدة أخرى. تدريب خاص في 17 ولاية أمريكية، من هنا بعد عودتي من أمريكا وفي عام 2006 وعند تعديل الدوائر الانتخابية إلى خمس دوائر وانقسام النواب ومن يتبعونهم إلى فئتين، الفئة الأولى وضعت إيشارب برتقالي اللون، الفئة الأخرى اتخذت الإيشارب الأزرق.

وأشارت إلى أنها تذكرت حينها أنه كان لي لقاء مع الأمير الشيخ صباح الأحمد، فقال لي اتصل بي الملك عبدالله يسألني ما قصة البرتقالي والأزرق؟ والكلام للشيخ صباح، قلت له الجمهوريون والديمقراطيون، وهنا قلت له طال عمرك هذه ثورة الألوان، القوة الناعمة التي تم من خلالها تفتيت الاتحاد السوفييتي في الحرب الباردة، واحفظ وجوه من توشحوا بالإيشارب البرتقالي وستجدهم جماعة الإخوان.

وقالت الرشيد: لاحظت أنه فجأة كثرت الزيارات إلى قطر من قبل أشخاص معينين، مما جعل جرس إنذار يدق، وفي عام 2008 كنت في مركز إعداد القادة في واشنطن وعرفت أن الوطن العربي مقبل على أيام عصيبة وعرفت أن قطر هي الأداة، ومن خلال قناة الجزيرة، وهذا ما جعلني حينها أقوم بزيارة إلى قطر هي الأولى والأخيرة.

وأضافت: عندما شاهدت هناك جماعات الإخوان من الكويت ومصر، عرفت أن قطر خارج السرب، بالإضافة إلى المعلومات التي لديّ، وأتذكر في 28 ديسمبر/كانون الأول 2010 كنت في مصر وأخبرتهم عما سيحدث في مصر، وأن قطر ستلعب دورًا خبيثًا وأنها ستدعم كل الثورات وحددت التواريخ. واختتمت: مع الأسف لم يصدقني أحد لا في مصر ولا في الكويت ولا في أي بلد، كانوا يتهمونني بالجنون، ومنذ تدخل حمد بن جاسم في الانتخابات الكويتية ودفع الملايين ليكون المجلس تحت يده، لأن هدفه إقصاء آل الصباح.

وتابعت: المخطط حصلت عليه وعرفته عام 2008، وعرفت أكثر عن التحالف السري بين قطر وتركيا والإخوان لزعزعة أمن دول الخليج ومصر والأردن ثم المغرب وتونس والجزائر، ولديّ معلومات أنها موّلت رجال دين من الإخوان في دول خليجية، وتأكدت أن قطر تلعب دور حزب الله في المنطقة، وعرفت أيضًا أن قطر كيف وهي الدولة الخليجية تنشئ مركز أبحاث الهدف منها الدعوة إلى كراهية دول الخليج وخاصة السعودية.

وقالت «الرشيد»: عرفت أن قطر هي جزء من مخطط لم تعد أهدافه خافية، هي الأداة لنشر الفوضى وإعادة تقسيم المنطقة وعقد الصفقات مع إيران على حساب العرب ومستقبلهم والمخطط على السعودية منذ عام 2008 وهي وراء أذنابها في المملكة الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات السعودية.