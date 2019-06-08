عقوبات أمريكية جديدة على قطاع البتروكيماويات الإيراني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، امس الجمعة، عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران، وشبكة واسعة من الوحدات التابعة لها، ووكلاء المبيعات. ويأتي أحدث عقوبات أمريكية في إطار حملة الضغوط القصوى التي تشنها واشنطن على النظام الإيراني مستهدفة بذلك قطاع البتروكيماويات في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اتخذ هذا الإجراء ضد أكبر وأكثر مجموعة قابضة للبتروكيماويات ربحية في إيران، وهي شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية، «بي جي بي آي سي»، لتقديمها الدعم المالي لشركة خاتم الأنبياء للإنشاءات، الشركة العملاقة التابعة للحرس الثوري الإيراني. وقالت الوزارة إنه إلى جانب الشركة، استهدف المكتب شبكة واسعة للشركة تضم 39 شركة تابعة للبتروكيماويات، ووكلاء مبيعات أجانب.

وتستحوذ شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية وشركاتها التابعة على 40 في المئة من طاقة إيران الإنتاجية الكلية للبتروكيماويات، وتتولى تصدير 50 في المئة من إجمالي صادرات إيران من البتروكيماويات. وقال وزير الخزانة، ستيفن منوشين، إنه «باستهداف هذه الشبكة، نهدف إلى قطع التمويل عن عناصر رئيسية للقطاع البتروكيماوي الإيراني الذي يوفر الدعم للحرس الثوري الإيراني». وقالت وكيلة الوزارة لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، سيجال ماندلكر، إن «الحرس الثوري الإيراني يتسلل بشكل إلى القطاعات المهمة في الاقتصاد الإيراني لإثراء خزائنه، بينما ينخرط في مجموعة من الأنشطة الخبيثة الأخرى». (وكالات)