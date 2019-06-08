دار زايد..دور إنساني عالمي يؤسس للاستقرار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: راشد النعيمي

يمثل الانفتاح على العالم سمة أصيلة في سياسة الدولة الخارجية، ويعكس طبيعة مجتمعها المحلي، الذي يتسم بالانفتاح على الثقافات والحضارات المختلفة، كما يعكس الرسالة السامية التي تحملها الدولة منذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تتمثل في الدعوة إلى السلام العالمي، والعمل من أجله؛ من خلال إقامة علاقات واسعة والتواصل مع دول العالم المختلفة، وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها بتحقيق تجربة فريدة في التسامح والتعايش بين مختلف الجنسيات والأديان التي تشكل النسيج المجتمعي المتماسك فيها، كجزء مهم من القوة الناعمة للإمارات ونقاط جذبها الحضارية والانسانية، وقيمة متأصلة في عمق المجتمع الإماراتي، وهي صفة إنسانية إسلامية نبيلة، وقيمة أخلاقية عالية رعاها ورسخها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحافظ على إرثه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.

وتزايد الاهتمام العالمي بنموذج دولة الإمارات في التعايش الإنساني بأبعاده المختلفة؛ وهناك تقدير واسع لما تقوم به الدولة في هذا المجال؛ حتى أصبحت بالفعل محط الأنظار كلما جرى الحديث عن التعايش بين الثقافات والحضارات وأتباع الديانات المختلفة.

وتحتضن الإمارات منذ قيامها، تنويعات عرقية وإثنية وعقدية مذهلة تشكلت فيها لوحة متعددة الألوان، تتميز بالانسجام والتناغم على نحو فريد، وعملت في نفس الوقت على محاربة الفكر المتطرف والحد من الكراهية، ومساهماتها الإنسانية التي لا تفرق بين الأجناس أو الألوان أو العقائد، وإتاحتها حرية العبادة، وهو دور حفزها إلى الالتزام بالقيام بكل ما من شأنه خدمة الإنسانية وإسعاد البشر، والعمل على مد جسور التعارف والتواصل والحوار بين الأديان.

وأصبحت دولة الإمارات عن جدارة واستحقاق واحدة من أكثر دول العالم التي تتعايش فيها مجموعات بشرية تمثل العالم بأكمله، حيث يقيم على أرضها أكثر من مئتي جنسية، ينحدرون من أصول متعددة، ويمثلون تقريباً معظم الثقافات الموجودة على الكرة الأرضية؛ وهو تعايش يتميز بالانسجام والاحترام، كما أن ما وصلت إليه الإمارات من العالمية، سواء فيما يتعلق بالتعايش الإنساني أو التسامح الديني والفكري، لم يأتِ من فراغ؛ وإنما هو ثمرة جهود مشهودة تبذلها الدولة منذ نشأتها؛ فمنذ قيام الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد، والإمارات تتبنى نهجاً منفتحاً على كل الشعوب والأمم؛ فقد كان الشيخ زايد رمزاً للتعايش الإنساني عن حق، كما كان كذلك في التسامح والصفح وحب الخير للآخرين؛ ولذا لا عجب أن ينال التقدير العالمي خلال حياته وبعد مماته.

وتمكنت الإمارات خلال الحقبة الراهنة من أن تكون مركزاً إقليمياً ودولياً للاعتدال والتسامح، واستطاعت أن تكون نموذجاً رائداً للبيئة الحاضنة لمختلف الثقافات والأديان والقوميات والأعراق، وذلك بفضل السياسات التي ما فتئت تنتهجها القيادة الرشيدة بهدف ترسيخ قيم التعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات والشعوب على أسس سليمة، قوامها الاحترام المتبادل وقبول الآخر، وإشاعة روح المحبة والسلام، وهي قيم لم تكن لتترسخ في عالم مملوء بالتشدد والغلو، لولا توافر إرادة سياسية واعية، ومؤسسة تحكم بالعدل والحكمة، وتتحلى بالصبر وبُعد النظر.

إن تقديم دولة الإمارات العديد من المبادرات وتنظيمها ومشاركتها في العديد من الفعاليات الدولية التي تعزز ثقافة السلام والتسامح والحوار بين الثقافات والأديان يدخل في إطار اهتمام العالم بهذا النموذج النادر في التعايش والانسجام، والذي يكتسب أهمية متزايدة، خاصة في ظل وجود بيئة دولية تتسم بمستوى ربما غير مسبوق من الاضطرابات السياسية والأمنية، وحتى الاجتماعية والاقتصادية.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، مرسوماً بقانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية، وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني.

ووفقاً لنص المرسوم بقانون فيتم تجريم كل من يقوم بالإساءة إلى الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها، كما يجرم القانون التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، إلى جانب تجريم التخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة أو المقابر.

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بتعديل بعض مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر عام 2012 وتضمن المرسوم الاتحادي، استبدال 3 مواد أرقام (26، 28، 42)، المتعلقة بإنشاء وإدارة واستخدام معلومات على المواقع الإلكترونية، بشكل غير قانوي، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر.

وجددت دولة الإمارات في كل مناسبة التزامها بمكافحة التطرف والإرهاب بكل أشكاله وصوره، داعية المجتمع الدولي لمضاعفة جهود المكافحة الكفيلة بالوصول إلى مجتمعات آمنة وخالية من التطرف والإرهاب.

وأشار أكاديميون إلى أن زيارة البابا إلى الإمارات مؤخراً تعد تأطيراً للروابط والعلاقات الإنسانية التي من شأنها أن ترسخ أواصر المحبة بين دولة الإمارات وغيرها من الدول محلياً وإقليمياً وعالمياً، خاصة أنها تؤمن بأن انفتاح الدول والمجتمعات على بعضها من شأنه أن يعمق أواصر الصداقة والتقارب، ويكرّس الصور الإيجابية المتبادلة فيما بينها، على نحو يدعم أجواء السلام والتفاهم والحوار على المستوى العالمي.

وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على تفعيل دورها الإنساني العالمي، حتى أصبحت عنواناً للخير والعطاء، وساهم إيمانها العميق بأهمية التواصل والحوار بين الدول والشعوب المختلفة في العالم، وبذلها لجهود كبيرة في تخفيف المعاناة عن البشر في مناطق الكوارث والنزاعات، وتبنيها سياسة تتسم بالحكمة والاعتدال والتوازن، وتواصل تقديم الدعم لمختلف القضايا الإنسانية العالمية ومواكبة الأحداث والأزمات، وتخصص المصادر التمويلية اللازمة لدعمها.

أسلوب حياة

الدكتور نور الدين عطاطرة، المدير المفوض لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا قال: إن الإمارات عملت منذ عهد المؤسس الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بخطوات ثابتة؛ من أجل ترسيخ قيم التسامح، فاحتضنت دور العبادة المتنوعة حتى تتيح للأفراد ممارسة شعائرهم الدينية، وأقرت القوانين التي تجرّم الكراهية ونظمت المؤتمرات، وأعلنت وزارة متخصصة في التسامح؛ ولذلك أصبحت مثالاً يحتذى في العالم في مجال قبول الآخر والتعايش معه، وباتت وجهة مفضلة لملايين البشر من شتى بقاع الأرض.

وأشار إلى أن زيارة بابا الفاتيكان لدولة الإمارات هي تأطير للروابط والعلاقات الإنسانية التي من شأنها أن ترسخ أواصر المحبة بين دولة الإمارات وغيرها من الدول محلياً وإقليمياً وعالمياً، وهو ما تدركه القيادة الحكيمة، وتنتهجه أسلوب حياة متفرداً، يتجلى في شعاراتها نحو قيم الخير والمحبة والتسامح التي تسعى إلى تعزيزها خلال «عام التسامح» 2019.

بدوره يرى الدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا أن الإمارات تؤمن بأن انفتاح الدول والمجتمعات على بعضها من شأنه أن يعمق أواصر الصداقة والتقارب، ويكرس الصور الإيجابية المتبادلة فيما بينها، على نحو يدعم أجواء السلام والتفاهم والحوار على المستوى العالمي، فيما يؤدي الانغلاق والتقوقع على الذات إلى زيادة عوامل الصدام والخلاف.

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ترسيخ القيم

أما الدكتور عامر قاسم، نائب رئيس جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، فيشير إلى أن زيارة البابا التاريخية أسهمت في إبراز دور الإمارات الرائد في ترسيخ قيم السلام في المنطقة والعالم.. كما أسهمت مخرجاتها في ترسيخ هذه القيم بين الأديان، وتحقيق الأمن والرخاء للشعوب.

الأستاذ الدكتور مصطفى قنديل، عميد كلية القانون في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، يقول: إن الزيارة ساهمت في تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والفاتيكان، كما أنها تعد ترجمة واقعية للتعايش السلمي بين المجتمعات وتوطيد أواصر الحوار بين الأديان السماوية تزامناً مع ما أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من اعتبار عام 2019 عاماً للتسامح.

ويضيف: إن البابا يمثل ثقلاً روحياً ودينياً كما أن لقاءه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف يعكس عمق الترابط التاريخي بين المسيحيين والمسلمين في العالم.

الدكتور محمد الحوراني، رئيس قسم إعداد معلم اللغة العربية والتربية الإسلامية في كلية التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، قال: إن زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، تجعل من خطاب التسامح في «عام التسامح» ملتقى حيّاً للأخوة الإنسانية، لتكون الإمارات بذلك شجرة وارفة الظلال تنبثق من عمق التاريخ وأصالته؛ لتعانق فضاء الحضارة الإنسانية، وتجمع في بستان واحد كل القيم النبيلة، والمشاعر العظيمة، التي جعلت من شعب الإمارات وقيادته قلباً واحداً، وأنموذجاً رائداً يحتذى في العالم أجمع.

الإمارات المتسامحة

تأسست دولة الإمارات على مبادئ التسامح والانفتاح تجاه الشعوب والثقافات المختلفة؛ حيث تنبع هذه المبادئ من رغبة الدولة في بناء علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية على الصعيد الدولي، كأداة لإرساء أسس الاستقرار والتنمية والتعايش السلمي.

ويعد الانفتاح على العالم من السمات الأصيلة في سياسة الدولة الخارجية، وهو يعكس طبيعة مجتمعها المحلي الذي يتسم بالانفتاح على الثقافات والحضارات المختلفة، كما يعكس الرسالة السامية التي تحملها الدولة منذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي تتمثل في الدعوة إلى السلام العالمي والعمل من أجله؛ من خلال إقامة علاقات واسعة والتواصل مع دول العالم المختلفة، وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بأن انفتاح الدول والمجتمعات على بعضها من شأنه أن يعمق أواصر الصداقة والتقارب، ويكرس الصور الإيجابية المتبادلة فيما بينها، على نحو يدعم أجواء السلام والتفاهم والحوار.

وتأكيداً لهذه الرؤية، تعمل دولة الإمارات على مدّ جسور التواصل والانفتاح مع مختلف دول العالم وشعوبه، وترجمت ذلك إلى أفعال وسياسات على المستويين الداخلي والخارجي؛ حيث ترتبط الدولة حالياً بعلاقات دبلوماسية مع ما يقرب من 182 دولة.

الانغلاق والتقوقع يزيدان عوامل الصدام والخلاف وتكريس السلبيات