دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فيديكس ستتوقف عن توصيل منتجات أمازون نهاية الشهر

قالت شركة فيديكس إحدى أكبر شركات النقل السريع في العالم أنها ستتوقف عن توصيل منتجات أمازون نهاية الشهر الحالي في الولايات المتحدة، ويأتي ذلك بعد انتهاء تعاقدها مع إمبراطورية التجارة الإلكتروني بنهاية الشهر وعدم رغبتها بتجديد التعاقد مرة أخرى كأحد شركاء التوصيل.

وتمثل أمازون واحدًا من أكبر عملاء فيديكس في العالم، لكنها تضيق الخناق على شركاء التوصيل لديها لتقديم خدماتها بثمن أقل وسرعة أكبر، وهو ما أدى إلى عدم توافق الشركتين على تجديد العقد. كما أن الشركة قامت بالاستحواذ على حصص في شركات التوصيل الأخرى مما جعلها تزيد من تركيزها عليهم بدلًا من فيديكس.

وبعد عدم موافقة شركة البريد السريع على الرضوخ لأمازون ومطالباتها، فإنها ستبدأ بالتركيز على عملاء جديد لتقديم خدماتها، خاصة وأن نسبتها في حصة التوصيل على المنصة تراجعت خلال العام الماضي وبشكل رئيسي لارتفاع الأسعار مقارنة مع خدمات التوصيل الأخرى التي وافقت على طلبات أمازون.

التدوينة فيديكس ستتوقف عن توصيل منتجات أمازون في الولايات المتحدة نهاية الشهر ظهرت أولاً على عالم التقنية.