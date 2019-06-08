دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

لطالما كان قوقل من محبي التحديثات المستمرة من جانب الخادم وذلك لخدماتها وتطبيقاتها على مختلف أنظمة التشغيل، ويبدو أن هذا الأمر لن يتغيّر في الوقت الراهن، عمومًا وخلال الأسبوع الماضي طرحت الشركة واجهة جديدة لمتجر الأندرويد قوقل بلاي ومن ثم سحبتها، وهاهي الآن تُعيد الواجهة وتقدّمها للمستخدمين وأيضًا من جهة الخادم.

وهنا يطغى على هذه الواجهة تصميم المواد أو ما يُعرف بتصميم “ماتيريال ديزاين”، والذي نعلم جميعًا أن يُقدّم شريط تنقل سفلي مع واجهة بيضاء بالكامل، وبشكل مخصص شريط التنقل الجديد في متجر بلاي حمل أربع علامات تبويب وهي “الألعاب والتطبيقات والعروض وأخيرًا الكتب”.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، هذا التحديث من جهة الخادم، لذلك سيصل بشكل تدريجي للمستخدمين، ومع ذلك يمكنك الحصول عليه عبر ملف الـ APK، ويُنصح بعد التثبيت المذكور أخيرًا بإعادة تشغيل الهاتف، وذلك من أجل عدم حدوث أي مشكلة فضلًا عن الحصول على الواجهة الجديدة.

التدوينة متجر قوقل بلاي يحصل على تصميم جديد ظهرت أولاً على عالم التقنية.