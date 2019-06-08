"الصحفيين" التونسية والمغربية تدعوان إعلاميي البلدين إلى التهدئة

تونس/يسرى وناس/الخليج 365

دعت نقابتا الصحفيين في تونس والمغرب، الجمعة، الإعلاميين في البلدين إلى التهدئة والتعقل، على خلفية إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إعادة مباراة الترجي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال القارة.

جاء ذلك في بيان مشترك عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، اطلعت عليه الخليج 365.

وقالت النقابتان إنهما تدعوان في البلدين إلى التهدئة والتعقل، والتسلّح بالشروط المهنية النبيلة التي تقتضي التجرد ومراعاة العلاقات الأخوية المتينة بين الشعبين الشقيقين.

وعبرت النقابتان عن استهجانهما لمحاولات تسييس مباراة عادية في كرة القدم جمعت بين ناديين رياضيين عريقين في البلدين الشقيقين.



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كما دعتا وسائل الإعلام في البلدين إلى العمل على التصدي لهذه الانحرافات وغيرها حسب ما تقتضيه أخلاقيات العمل الصحفي.



والأربعاء، قرر "كاف" إعادة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي على ملعب محايد، عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر نهاية يونيو/حزيران الجاري.



وجاء القرار على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة التي أقيمت في مدينة رادس بتونس، بسبب تعطل تقنية الفيديو "الفار"، وإلغاء هدف للفريق المغربي.



ورفض لاعبو الوداد استكمال المباراة، التي توقفت أكثر من ساعة، ليعلن بعدها حكم المباراة تتويج الفريق التونسي باللقب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.