مفاجأة.. #نيمار يستعد للعودة إلى #برشلونة هذا الصيف !

أكدت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية أن نجم باريس سان جيرمان نيمار يتطلع للعودة إلى برشلونة هذا الصيف.

الصحيفة البريطانية أشارت أن ريال مدريد سيصرف النظر عن فكرة التعاقد مع نيمار بعد مشاكله الأخيرة.

ويعاني النجم البرازيلي كثيراً بالفترة الماضية، حيث تم استبعاده من قائمة السليساو المشاركة في بطولة كوبا أمريكا بعد تعرضه للإصابة، ناهيك عن مشاكل خارج الملعب بعد إتهامه في قضية اغتصاب.

يذكر أن نيمار غاب عن الفريق الباريسي في أهم فترات هذا الموسم بسبب الإصابة، كما تعرض للإيقاف أوروبياً بعد انتقاد حكم مباراة مانشستر يونايتد على حساب إنستجرام، كما أوقف محلياً بعد اعتدائه على مشجع لرين بعد خسارة نهائي كأس فرنسا.