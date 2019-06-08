حارس #الشباب يشارك في انتصار #تونس على #العراق وديا

حقق منتخب تونس، فوزًا على نظيره العراقي بنتيجة (2-0)، في مباراة ودية جمعت بين المنتخبين على الملعب الأولمبي برادس، ضمن أجندة الاتحاد الدولي “فيفا”.

وأحرز هدفي تونس في اللقاء، وهبي الخزري وبسام الصرارفي في الدقيقتين 4 و29.

وشارك فاروق بن مصطفى، الحارس المحترف في صفوف الشباب، أساسيًا في مباراة تونس والعراق، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه مع نسور قرطاج، للمرة الثامنة في مسيرته الدولية، التي تضم 21 مباراة.