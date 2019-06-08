رسميا.. #هازارد ينتقل لريال مدريد بعقد مدته 5 سنوات

صحيفة الخليج الإلكترونية أعلن ريال مدريد رسمياً إتمام التعاقد مع نجم تشيلسي إيدين هازارد مقابل مبلغ لم يتم الإعلان عنه. النادي الملكي طارد النجم البلجيكي منذ مدة طويلة، وحصل أخيراً على اللاعب المطلوب من المدرب زين الدين زيدان. ووقع هازارد على عقد مدته 5 سنوات مع النادي حتى عام 2024. وسيتم تقديم النجم الجديد يوم 13 يونيو على ملعب سانتياجو برنابيو بعد إجتياز الفحص الطبي.

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