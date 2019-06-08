تصفيات يورو 2020| #إسبانيا تتغلب على جزر الفارو دون عناء

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صحيفة الخليج الإلكترونية
حقق منتخب إسبانيا الفوز على مضيفتها جزر الفارو بأربعة أهداف لهدف في مباراة التصفيات المؤهلة ليورو 2020.
وتقدم سيرجيو راموس مبكراً لمنتخب لاروخا برأسية في الدقيقة الخامسة.
وسرعان ما عزز الإسبان تقدمهم بهدف من توقيع خيسوس نافاس في الدقيقة 19.
وسجل كليمنت أولسن هدف تقليص الفارق التاريخي لجزر الفارو برأسية جاءت بعد ركلة ركنية في الدقيقة 30.
وسجل حارس أصحاب الأرض تيتور جيستسون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 34، بعدما اصطدمت كرة إيسكو بالقائم.
وعزز الظهير الأيسر خوزيه لويس جايا الهدف الرابع لرجال المدرب لويس إنريكي عبر كرة ساقطة جميلة.
وبذلك يكون أبطال العالم 2010 قد رفعوا رصيدهم إلى 9 نقاط من 3 مباريات في صدارة المجموعة السادسة.
وفي مباريات أخرى بنفس المجموعة، فازت السويد على ضيفتها مالطة بثلاثية نظيفة، كما تعادلت النرويج مع رومانيا بهدفين لمثلهما.
يذكر أن إسبانيا ستستضيف السويد يوم الاثنين المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو في قمة المجموعة.
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