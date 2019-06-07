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قطر توقع عقودا مع شركات روسية أمنية لتنظيم كأس العالم 2022

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وقال الذوادي في مقابلة حصرية مع "سبوتنيك" إن روسيا أثبتت قدرتها على تنظيم الأحداث العالمية وبتنافسية عالية حيث أن مونديال روسيا 2018 كان الأفضل على مر التاريخ من حيث التنظيم ونحن في قطر استفدنا جدا من التجربة الروسية.

ستاد خليفة الدولي في قطر

© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI

وعلى خلفية مشاركته بالمنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في بطرسبورغ أوضح الذوادي أن بلاده تعلمت من التجربة الروسية في عدة مجالات أهمها التنظيم والحفاظ على الأمن والأمان بالرغم من الأعداد الهائلة للمشجعين حتى أنه لم تسجل ولا حالة واحدة لخرق القانون وذلك كله دون أن تشعر بوجود رجال الأمن أي وفروا الحماية بمهنية عالية دون التسبب بإزعاج وهذا شيء إيجابي يحسب لروسيا وفريد من نوعه.

وأضاف أن الشعب الروسي أظهر أنه شعب حضاري ومضياف من خلال أعداد المتطوعين الذين أخذوا على عاتقهم الاهتمام بالضيوف بكل لباقة وتفانٍ في العمل حتى أنهم انتشروا في كل مكان ووفروا للمشجعين الإجابة على كل الأسئلة وفي كل الأوقات وفي كل الأماكن ووجودهم دائما قرب زائري المونديال.

حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر

© Sputnik . Nagham Kabbas

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حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر

وكشف لـ"سبوتنيك" أن الاتصالات مع روسيا مستمرة ومتواصلة بغرض الاستشارة والاستفادة من هذه التجربة من عدة جوانب وخاصة الأمنية منها إذ وقعت قطر عقودا مع مجموعة من الشركات الأمنية الروسية لمساعدتها في حفظ الأمن خلال مونديال 2020 وكيفية الدخول إلى الملاعب دون التسبب بحوادث أو فوضى.

وأجاب على سؤال "سبوتنيك" كيف يمكن أن تستوعب قطر صغيرة المساحة كل هذه الأعداد بقوله: "روسيا ستساعدنا في هذا المجال ولن نعتمد على الفنادق فقط وإنما سنقيم يخوت عائمة خاصة داعمة للفنادق من أجل استيعاب 1.5 مليون شخص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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