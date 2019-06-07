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وقال الذوادي في مقابلة حصرية مع "سبوتنيك" إن روسيا أثبتت قدرتها على تنظيم الأحداث العالمية وبتنافسية عالية حيث أن مونديال روسيا 2018 كان الأفضل على مر التاريخ من حيث التنظيم ونحن في قطر استفدنا جدا من التجربة الروسية.
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
وأضاف أن الشعب الروسي أظهر أنه شعب حضاري ومضياف من خلال أعداد المتطوعين الذين أخذوا على عاتقهم الاهتمام بالضيوف بكل لباقة وتفانٍ في العمل حتى أنهم انتشروا في كل مكان ووفروا للمشجعين الإجابة على كل الأسئلة وفي كل الأوقات وفي كل الأماكن ووجودهم دائما قرب زائري المونديال.
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حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر
وكشف لـ"سبوتنيك" أن الاتصالات مع روسيا مستمرة ومتواصلة بغرض الاستشارة والاستفادة من هذه التجربة من عدة جوانب وخاصة الأمنية منها إذ وقعت قطر عقودا مع مجموعة من الشركات الأمنية الروسية لمساعدتها في حفظ الأمن خلال مونديال 2020 وكيفية الدخول إلى الملاعب دون التسبب بحوادث أو فوضى.
وأجاب على سؤال "سبوتنيك" كيف يمكن أن تستوعب قطر صغيرة المساحة كل هذه الأعداد بقوله: "روسيا ستساعدنا في هذا المجال ولن نعتمد على الفنادق فقط وإنما سنقيم يخوت عائمة خاصة داعمة للفنادق من أجل استيعاب 1.5 مليون شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر توقع عقودا مع شركات روسية أمنية لتنظيم كأس العالم 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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