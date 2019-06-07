شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تايلاند يشيد بالتوجهات الاقتصادية البحرينية لتعزيز الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وزير خارجية تايلاند، بالقرارات والتوجهات الاقتصادية الخلاقة التي تتبناها حكومة مملكة البحرين، ومنها فتح المجال أمام الشركات الاجنبية وتعزيز مشاركتها في المشهد الاستثماري البحرينى النشط.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، بمقر إقامة سموه بمملكة تايلند، دون برامودويناي، وزير خارجية مملكة تايلند.

وأعرب وزير خارجية مملكة تايلند عن تقديره لتوجهات رئيس الوزراء الموفقة نحو تعزيز التقارب البحريني الأسيوي والخليجي الأسيوي بماينعكس إيجابا على مستقبل الجانبين التنموي والاقتصادي.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء البحرينى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، عن التهاني لوزراء مملكة تايلند، برايوت تشان اوتش، بإعادة انتخابه من البرلمان لرئاسة الوزراء لفترة ثانية، متمنيا له كل التوفيق والنجاح.

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كما أعرب رئيس الوزراء البحرينى، عن اعتزازه بالخطى المتسارعة لمسار التعاون البحريني التايلندي، والذي يأتي تتويجا لحرص حكومتي البلدين على استمرار التعاون البناء بينهما، مؤكدا سموه اهتمام مملكة البحرين بتطوير التعاون السياسي وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية المشتركة وتشجيع الاستثمارات مع المحيط الاسيوي ، ومنها تايلند التي أصبحت علاقاتها بالبحرين انموذجا للصداقة، التي تستند على الاحترام والتفاهم والفهم الموحد لمختلف القضايا والتحديات، منوها بالدور الكبير لمملكة تايلند كعضو فاعل في رابطة دول الآسيان والتي تحظى بثقل سياسي واقتصادي كبير اسيويا وعالميا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمجالات الكفيلة بدعمها وتطويرها على الصعد المختلفة، كما استعرض رئيس الوزراء البحرينى مع وزير الخارجية التايلندي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد خلال المقابلة على عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند على مختلف المستويات.

وأكد الجانبان حرص البلدين على المضي قدما في تنمية آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين في كافة المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة.

من جانبه أعرب وزير الخارجية التايلاندي عن تقدير بلاده لكل ما يقوم به رئيس الوزراء البحرينى من جهود من أجل توطيد العلاقات البحرينينية التايلندية، مشيدا بإسهامه الكبير في تأسيس نموذجا للصداقة القوية تمثله علاقات البلدين الوثيقة، منوها بالاهتمام والرعاية التي تلقاها الجالية التايلندية في مملكة البحرين من الحكومة.