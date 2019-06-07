مركز المصالحة الروسى: مقتل 140 إرهابى بمحاولة هجوم على مواقع للجيش السورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مركز المصالحة الروسى فى سوريا أن الإرهابيين حاولوا اليوم وأمس، مهاجمة مواقع القوات الحكومية حيث قتل أكثر من 140 مسلحا.
وقال اللواء فيكتور كوبشيشين، رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفى، فى 6 يونيو ومع حلول الظلام، قام حوالى 500 مسلح من جماعة هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً المحظورة فى روسيا) والتشكيلات المتحالفة معها، بمهاجمة مواقع القوات الحكومية فى بلدة الجبين وتل ملح فى ريف حماة.
ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فشارك فى هجوم المسلحين ست دبابات وأربع مركبات قتالية للمشاة و20 مركبة دفع رباعى مزودة برشاشات ثقيلة وغيرها من المعدات العسكرية.
وكان الجيش السورى، شن صباح اليوم، هجوما معاكسا على مواقع مسلحى "جبهة النصرة" فى 3 قرى، كان قد أخلاها ليل أمس بريف حماة الشمالى.
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