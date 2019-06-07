6 قتلى في إطلاق نار على مسجد جنوبي اليمن

عدن / شكري حسين / الخليج 365

قتل 6 يمنيين وأصيب 4 آخرون، الجمعة، في إطلاق نار على مسجد بمحافظة الضالع جنوبي البلاد، حسب مصدر محلي.

وقال المصدر، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الضحايا سقطوا أثناء تأديتهم صلاة الجمعة بمنطقة "مثعد" في مديرية الأزارق.

وأضاف: "قام مسلحون مجهولون يستقلون سيارة دون لوحة، بإطلاق النار على المصلين، دون معرفة سبب ارتكابهم هذه الجريمة.

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وتابع: "لم يكتفِ هؤلاء المسلحون بإراقة دم الأبرياء وهم يتعبدون الله، بل قاموا باختطاف 3 آخرين، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة".

ولم تصدر السلطات الأمنية في المحافظة أي بيان حول الحادث، كما لم تتبنَ أي جهة المسؤولية حتى الساعة 16:00 ت.غ.

وهذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها مصلون لإطلاق نار داخل مسجد، منذ بدء المعارك في البلاد قبل نحو 5 سنوات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.