أخضر_السهام يصل #هولندا استعدادا لبطولة العالم

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صحيفة الخليج الإلكترونية
وصلت بعثة المنتخب السعودي للسهام، لهولندا اليوم “الجمعة”، استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم للقوس والسهم، خلال الفترة من 9-15 من شهر يونيو الجاري والتي تحتضنها مدينة سانت هيرتوجنبوش الهولندية.
وترأس البعثة السعودية، الأستاذ بكر التويجري، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسهام، فيما اختار المدرب بول روبرتس، ثلاثة لاعبين للمشاركة العالمية، وهم عبد الإله بن علي، راشد السبيعي، فارس العتيبي، ويرافق البعثة المصور علي الضيف.
من جهة اخرى، يعقد الاجتماع الفني يوم غدٍ، للتأكد من أهلية اللاعبين المشاركين ووضع البرنامج الزمني النهائي للمنافسات بعد التأكد من عدد المنتخبات المشاركة واللاعبين.
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