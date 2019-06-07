رسميا.. #البرازيل تعلن بديل #نيمار في كوبا أمريكا

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أعلن مدرب المنتخب البرازيلي تيتي أن ويليان سيكون بديل نيمار في قائمة السيليساو لبطولة كوبا أمريكا التي تنطلق بعد أيام.
وتعرض نجم باريس سان جيرمان لإصابة قوية في مباراة قطر الودية، ليعلن الاتحاد البرازيلي بعدها خروجه من القائمة.
ويواجه نيمار مشاكل كبيرة خارج الملعب في الوقت الراهن، بعد إتهامه في قضية اغتصاب، كما ابتعد عن جزء كبير من مباريات الموسم الماضي بسبب الإصابة أيضاً.
يذكر أن ويليان كان من اللاعبين المهمين مع البرازيل في السنوات الماضية، قبل أن يتراجع مستواه مع تشيلسي الموسم الماضي، ليتم استبعاده من قائمة كوبا أمريكا لكن الظروف خدمته ليعود مرة أخرى.
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