شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات بغداد: القبض على إرهابى متهم في إعدام المئات فى قاعد سبايكر العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة عمليات بغداد العراقية، اليوم الجمعة، القبض على أحد العناصر الإرهابية المتهمين في جريمة قاعدة سبايكر بمنطقة الراشدية شمال العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته في قناة ( السومرية نيوز) العراقية - أن قوة من اللواء 42 الفرقة الحادية عشر، تمكنت من إلقاء القبض على أحد إرهابي تابع لتنظيم تابع لتنظيم "داعش" ضمن المتهمين المشتركين في جريمة سبايكر في سيطرة الأقواس ضمن قاطع الراشدية.

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يذكر أن تنظيم "داعش" أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة "سبايكر" الواقعة شمال مدينة تكريت عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة في 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة عليها.