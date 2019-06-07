الإمارات: أزمة قطر تعمقت

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ابوظبي: اعتبرت الامارات العربية المتحدة الجمعة أنّ الازمة الدبلوماسية مع قطر تعمّقت بعد عامين على اندلاعها بسبب "السياسة السلبية" التي تتبعها الدوحة.

وكتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في حسابه بتويتر "مع حلول الذكرى الثانية لمقاطعة قطر من الواضح أن الدوحة لم تتمكن من فك أزمتها بل عمقتها نتيجة لسياسة سلبية بحثت عن المواجهات".

ورأى أنّ هذه السياسة تمثّل توجّها "تنقصه الحكمة، وجاءت تداعياته سلبية عليها. دور الدوحة الفاعل تضرّر نتيجة للمقاطعة وحلّت المظلومية محله".

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وتابع "لعل السيادة التي طالما تشدّقت بها الدوحة كانت الضحية الأكبر خلال العامين، فأصبحت قطر مرتهنة في قرارها السياسي لمجموعة من الاعتبارات الأمنية والاقتصادية".

وفي 5 حزيران/يونيو 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر، متهمين إياها بدعم الحركات الإسلامية المتطرفة وبالتقارب مع إيران. وترفض الدوحة هذه التهم.

وفرض الرباعي أيضاً حظراً جوياً وبحرياً وبرياً على قطر، كان له تأثير اقتصادي وإنساني على البلد.