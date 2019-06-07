في الأردن.. الاطباء اذ يرحلون باكراً

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة نعت نقابة الاطباء صباح الجمعة، ببالغ الحزن والأسى كل من الطبيب الشاب الدكتور قيس محمد القيسي احد اطباء مديرية صحة الزرقاء ، والطبيبة الشابة الدكتورة دانا خالد العزام ،احدى خريجات كلية الطب في جامعة اليرموك (اخر دفعة). وقالت النقابة في نعيها: "الاطباء اذ يرحلون باكراً..رحم الله الزميلين واسكنهما فسيح جناته وتعازينا الحارة لذويهم سائلين المولى عزوجل أن يلهمهم الصبر والسلوان ". إنا لله وإنا إليه راجعون.

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