دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

قوقل تريد من الحكومة الامريكة رفع الحظر عن هواوي على الاقل برمجياً، قد يبدو الامر متناقضاً ولكن هذا ماتحاول قوقل القيام به حالياً تحت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي.

بحسب أحدث التقارير الاخبارية من فاينانشيال تايمز فإن قوقل تحدثت مع الحكومة الامريكية لإقناعها بمخاطر قيام هواوي بإنشاء نظام تشغيل جديد قد يعتمد على أندرويد ولكن سيكون اقل أماناً من أندرويد الذي يتمتع بأعلى معايير الحماية.

قوقل تقول أن النظام الجديد قد يكون عرضة للاختراقات والثغرات الامنية وبالتالي تهديد حقيقي للمستخدم الامريكي في ظل العدد المهول من الاجهزة الذي من المتوقع ان تبيعه هواوي بالنظام الجديد المنتظر.

بديهياً من غير المعقول ان يعرف المستخدم الامريكي نوع الهاتف الذي سيستقبل رسالته خصوصاً وان نظام هواوي الجديد سيدعم تشغيل تطبيقات اندرويد كما هو متداول وسيتم ارسال واستقبال الكثير من المعلومات الحساسة دون ان يشعر المستخدم بذلك وبالتالي إتاحة فرص أكبر لتجسس الصين على أمريكا كما تعتقد قوقل وهذا هو الخطر على الأمن القومي في البلاد.

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من ناحية أخرى اتوقع ان قوقل لاتريد خسارة شريحة كبيرة من الارباح تأتي عبر أجهزة هواوي ( الان هناك حوالي 500 مليون مستخدم لهواتف هواوي بنظام اندرويد) وايضاً لاتريد خسارة كمية المعلومات التي تسيطر عليها عبر هذه الاجهزة في الصين وخارج الصين لذلك من المتوقع ان تستمر قوقل بالقتال لإقناع امريكا بعدم منع هواوي من استخدام نظام اندرويد على الأقل.

المصدر

التدوينة قوقل تحذر الحكومة الأمريكية من إستمرار الحظر على هواوي ظهرت أولاً على عالم التقنية.