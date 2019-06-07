شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة السودانية تقبل وساطة رئيس الوزراء الاثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تحالف لجماعات المعارضة الرئيسية فى السودان، اليوم الجمعة، إنهم منفتحون على وساطة رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، بينهم وبين الحكام العسكريين للبلاد وفق شروط معينة.

ومن بين مطالب المعارضة إجراء المجلس العسكرى تحقيق شفاف حول الأحداث التى جرت يوم الاثنين الماضى، وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

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