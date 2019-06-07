شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحتفل باليوم العالمى للشمس ٢٣ يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم مدينة العلوم التونسية بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك، احتفالية علمية يوم الأحد 23 يونيو الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للشمس الموافق يوم 21 يونيو من كل سنة، والمتزامن مع موعد الانقلاب الصيفي. ويشمل برنامج الاحتفالية تقديم محاضرة بعنوان "نجمنا الشمس"، ومحاضرة بعنوان "طرق قياس محيط الأرض"، إضافة إلى سلسلة من الورشات العلمية وعملية رصد قرص الشمس.

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