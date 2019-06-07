شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تعتقل أحد عناصر "ديوان الجند" الداعشى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة الشرطة العراقية ، اليوم الجمعة، اعتقال أحد عناصر "ديوان الجند" في سامراء.
وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز "العراقية" - إن قوة من الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، اعتقلت مطلوبا ينتمي إلى ما يسمى "ديوان الجند" الداعشي في منطقة الحويش بقضاء سامراء ، وتم تسليمه إلى الجهات المختصة.
يشار إلى أن القوات الأمنية تقوم بشكل مستمر باعتقال مطلوبين بتهم إرهابية وجنائية في مناطق متفرقة من البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة العراقية تعتقل أحد عناصر "ديوان الجند" الداعشى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.