انتخاب تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن لعامي 2020 و2021

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، 4 أعضاء جدد غير دائمين بمجلس الأمن الدولي لعامي 2020 و2021.

وأعلنت رئيسة الجمعية العامة، ماريا اسبينوزا، فوز كل من تونس والنيجر، بعد حصولهما على 191 صوتا من إجمالي عدد أصوات الدول الأعضاء بالجمعية العامة (193 دولة).

وحصلت "سانت فينسنت والغرينادين" على 185 صوتا (وهي إحدى الجزر الواقعة في جزر الأنتيل الصغرى بالبحر الكاريبي)، فيما حصلت فيتنام على 192 صوتا.

وتجري حاليا جولة ثانية من الانتخابات بين دولتي استونيا ورومانيا والتي حصلت كل منهما في الجولة الأولي من الانتخاب على 111 صوتا و78 صوتا على التوالي.

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ويتطلب الفوز بعضوية مجلس الأمن الحصول على 129 صوتا على الأقل من أصوات الدول الأعضاء بالجمعية العامة.

وتحل هذه الدول محل كل من إثيوبيا وكازاخستان وبوليفيا وهولندا والسويد.

ويتألف مجلس الأمن من 15 عضوًا، 5 منهم دائمون، وهم: روسيا، والصين، وفرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

و10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين، بحيث يتم في كل عام انتخاب 5 دول جديدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.