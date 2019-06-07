أمريكا: فرض عقوبات على 39 شركة إيرانية ووكلاء لها بدول أجنبية

صحيفة الخليج الالكترونية فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على أكبر مجموعة بتروكيماويات قابضة في إيران، وعلى شبكة واسعة من الوحدات ووكلاء البيع. وبحسب “العربية”، تستهدف العقوبات الأمريكية 39 شركة بتروكيماويات تابعة لإيران إضافة لوكلاء لها في دول أجنبية. Advertisements وقالت الخزانة الأمريكية: إن الشركات الإيرانية في قطاع البتروكيمياوت ضالعة في تمويل أنشطة “الحرس الثوري” المدرج على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة.

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