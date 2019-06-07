تهانينا بالعيد

صحيفة الخليج الإلكترونية

عيدٌ يجدفُ فيه الهوانيف الفرح عيدٌ تُصفى فيه قلوب الأحبة.. عيدٌ شهواتٌ سعيدة.

آيا كم بالسعادة روحٌ وريحان.

يهذب الناس بقدوم هذا العيد الذي له بالحرف خضوع الفرح والسعادة .

لافتةٌ .بفرحة الأطفال وسعادتهم بالهداية العيد.

هنا يكون القفل النهائي لرحيل هذا الشهر الفضيل “شهر رمضان المبارك”..

***

أمانيةً أنا بسكون هادئ .هادئٌ …

على ذوبان الفرح بالعيد..

_تخوض البسمة بتهنئة الأهل والأقارب الكل يهنئ والكل يعيد ويبارك .

***

شفقتُ بشفرةً مكثفه علي .وهي ذكرى رحيل من رحل عن دنيا .بصمت ،وذكرى طيبة

كانوا معنا بالأمس وفي يوم العيد رحلوا .

رحلوا بهد ؤهم بصمتهم بابتسامتهم..تهانيهم معنا….

ياه يجرفني حروف الصمت على جوانب قلمي …

للذكرى تعود ولكن لن يعود الاحباب الغاليين …

***

ولله الحمد أتم علينا رمضان والصيام بكل روحانية وطمأنينة ..

أطيبُ تحياتي لكم بتهنئة العيد الفطر المبارك ..

وكل عام وانتم بالف خير.

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بقلم

الكاتبة/هياء بنت عبد العزيز الحوطي