#ليفربول يسدل الستار عن قميصه الثاني صحيفة الخليج الإلكترونية كشف نادي ​ليفربول​ الإنكليزي عن ​القميص الثاني​ الذي سيخوض به مباريات الموسم الجديد 2019-2020 بحضور كافة نجوم الفريق. ونشر بطل دوري ابطال اوروبا الموسم المنصرم عبر تويتر، صورة للثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا وهو يرتدي القميص الثاني للفريق. وبهذه الصورة، يكون نجمي الريدز محمد صلاح وساديو ماني قد وضعا حداً للشائعات التي ربطتهم بالرحيل عن الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وارتبط محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول بعد اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد بضمه، فيما تستهدف العديد من الاندية الأوروبية التعاقد مع ماني بعد تألقه مع ليفربول. Advertisements Jun 07 2019 وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.al-khaleeg.com/263109.html

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