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#ريفالدو : #البرازيل لم تعد المرشح الاقوى للفوز بكوبا اميركا
صحيفة الخليج الإلكترونية
اشار النجم البرازيلي السابق ريفالدو الى أن منتخب راقصي السامبا لم يُعد المرشح الأقوى للفوز بلقب كوبا أميركا في البرازيل بسبب إصابة نجمه البارز نيمار، مؤكداً أن غيابه عن صفوف السامبا البرازيلية يفتح الطريق أمام ظهور مرشحين آخرين للمنافسة على لقب البطولة.
وكان نيمار، قد تعرض للإصابة في أربطة الكاحل بالقدم اليمنى خلال مشاركته مع المنتخب البرازيلي خلال المباراة الودية التي فاز فيها على نظيره القطري.
ونشر موقع CBF Futebol تصريحات ريفالدو التي اتت على الشكل التالي: “أرى المنتخب البرازيلي مرشحًا عندما يكون نيمار مع الفريق، إنه لاعب يصنع الفارق”.
وأضاف: “بعد هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، يرغب نيمار في أن يؤكد للجميع أنه لاعب من طراز عالمي، المنافسة الآن أصبحت مفتوحة أكثر من أي وقت سابق”.
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