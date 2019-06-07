بعد القبض عليه في تهم فساد.. #الشرطة_الفرنسية تخلي سبيل رئيس “#كاف”

أخلت الشرطة الفرنسية، سبيل الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بعد القبض عليه، ليعود إلى مقر إقامته في باريس.

وألقت الشرطة الفرنسية، في وقت سابق يوم الخميس، القبض على أحمد أحمد، في فندق إقامته بباريس؛ للاستماع إليه في الاتهامات المنسوبة إليه حول تورطه في قضايا فساد.

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ووفقًا لمجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، فأن قرار القبض على أحمد، نتيجة لاتهامات فساد يواجهها في صفقة تعاقد ”الكاف“ مع أحد الرعاة من شركات الملابس والأدوات الرياضية.

وأوضحت المجلة، أن أحمد أحمد، رفض التعاقد مع شركة ”بوما“ الألمانية لتزويد الاتحاد بملابس وأدوات رياضية، وقام بالتعاقد مع شركة ”تاكتيكال ستيل“ الفرنسية، بسعر يفوق عرض بوما.

وأشارت إلى أن أحمد، منح رشى قدرها 20 ألف دولار لرؤساء اتحادات وطنية، كما طلب الحصول على معدات كرة قدم للكاف، بقيمة 830 ألف دولار من شركة يملكها أحد أصدقائه.