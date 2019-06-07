الشباب يقترب من مدرب برتغالي

صحيفة الخليج الإلكترونية

لا يزال نادي الشباب، يسعى لحسم ملف المدرب الجديد، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، قبل بدء الاستعدادات للموسم المقبل.

وفسخ الشباب، عقد مدربه الروماني ماريوس سوموديكا بالتراضي، بعد النهاية المخيبة للفريق في الموسم الماضي، واكتفاءه بالمركز الخامس في الدوري السعودي للمحترفين.

Advertisements

وكشفت صحيفة ريكورد، عن تقديم الشباب، عرض رسمي للمدرب البرتغالي خورخي سيماو، لقيادة الفريق الأول، بداية من الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة الشباب، اتجهت إلى خيار المدرسة البرتغالية، بعد النجاحات التي حققها كل من بيدرو إيمانويل، مع التعاون، وروي فيتوريا، مع النصر.

جدير بالذكر أن سيماو، لا يرتبط بعقد مع أي نادي، منذ يناير الماضي، بعد الرحيل عن بوافيشتا.