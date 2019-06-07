- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الإلكترونية
لا يزال نادي الشباب، يسعى لحسم ملف المدرب الجديد، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، قبل بدء الاستعدادات للموسم المقبل.
وفسخ الشباب، عقد مدربه الروماني ماريوس سوموديكا بالتراضي، بعد النهاية المخيبة للفريق في الموسم الماضي، واكتفاءه بالمركز الخامس في الدوري السعودي للمحترفين.
وكشفت صحيفة ريكورد، عن تقديم الشباب، عرض رسمي للمدرب البرتغالي خورخي سيماو، لقيادة الفريق الأول، بداية من الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة الشباب، اتجهت إلى خيار المدرسة البرتغالية، بعد النجاحات التي حققها كل من بيدرو إيمانويل، مع التعاون، وروي فيتوريا، مع النصر.
جدير بالذكر أن سيماو، لا يرتبط بعقد مع أي نادي، منذ يناير الماضي، بعد الرحيل عن بوافيشتا.
كانت هذه تفاصيل خبر #الشباب يقترب من مدرب برتغالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.