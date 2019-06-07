مانشستر يونايتد يعلن أولى صفقاته الصيفية

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن أولى صفقاته الصيفية، استعدادا للموسم الرياضي المقبل ٢٠١٩-٢٠٢٠.

ويسعى اليونايتد، لتدعيم صفوفه بقوة في الميركاتو الحالي، من أجل تعويض خيبات الموسم الماضي، الذي فقد فيه فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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وكشف اليونايتد في بيان له، عن تعاقده بشكل رسمي مع دانيال جيمس، جناح فريق سوانزي سيتي، البالغ من العمر ٢١ سنة.

ولم يكشف عملاق إنجلترا، عن تفاصيل الصفقة، إلا أن تقارير أكدت أن قيمتها بلغت ١٥ مليون جنيه استرليني.

جدير بالذكر أن جيمس، شارك في ٣٣ مباراة مع سوانزي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، سجل خلالها ٤ أهداف وصنع ٩ آخرين.