الطاقة: ندرس شراء حصة في أضخم مشروع روسي لـ #الغاز_الطبيعي

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف وزير الطاقة، خالد الفالح، اليوم الجمعة، نية المملكة العربية السعودية شراء حصة في أضخم مشروع روسي للغاز الطبيعي.

وقال الفالح في تصريح خاص لوكالة «سبوتنيك»، على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في بطرسبورج: «نعم نحن ندرس إمكانية شراء حصة في مشروع يامال وليس فقط شراء الغاز من روسيا».

وعقب لقائه مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، أكد الفالح للوكالة أن «أرامكو» تدرس مع الجانب الروسي الاستثمار في المشروع، معربًا عن أمله في أن يتوصل الجانبان لتوقيع اتفاق قريبًا.

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وبحسب الوكالة؛ تناقش روسيا والسعودية استثمارات بقيمة عشرات مليارات الدولارات، وقريبا سيتم تنفيذها بما في ذلك في مجال الغاز والكيميائيات النفطية.

ويعقد المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورج الروسية من 6 إلى 8 يونيو 2019.