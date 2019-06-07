“فيسبوك” تعمق جراح “هواوي” بقرار مزعج

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قالت شركة “فيسبوك”، إنه لن يسمح بتحميل تطبيقها مسبقًا على أحهزة هواوي المستقبلية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وذلك بعد الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على الشركة الصينية.

وأضافت الشركة حسب ما أعلنته “رويترز”، أنه سيكون بمقدور عملاء ومالكي هواتف هواوي حاليًا استخدام التطبيق وتحميل التحديثات عليه في أي وقت، لافتة إلى أن القرار لا يسري إلا على الهواتف الذكية الجديدة.

ورفضت “هواوي”، التعليق على الخطوة التي اتخذتها “فيسبوك” تجاه تطبيقها وتحميله على هواتف “هواوي”.