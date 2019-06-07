"أنصار الله" تعلن إحباط هجوم لقوات يمنية في نجران

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القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن مصدر عسكري، أن قوات يمنية نفذت بغطاء جوي من طيران التحالف زحفا واسعا من مسارين باتجاه مواقع تسيطر عليها الجماعة في الشرفة بنجران.
© AP Photo / Hani Mohammed
وقالت "أنصار الله" على مقربة من الحدود اليمنية السعودية، إنها أحبطت زحفا للجيش اليمني نحو مواقع في منطقة رشاحة بصحراء البقع التابعة إداريا لمديرية كتاف شرق محافظة صعدة قبالة قطاع نجران.
ووفقا لـ "المسيرة"، سقط قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني، خلال المواجهات، وكمائن نصبتها "أنصار الله" بعبوات ناسفة للقوات المهاجمة.
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